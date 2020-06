Vereine in Wermelskirchen : Ämterwechsel bei den Rotariern

Vereine in Wermelskirchen

Präsident Oliver Kempkes (links) übergibt den Posten an Kai Jessen, der das soziale Engagement weiterführen will. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Kai Jessen aus Radevormwald ist ab 1. Juli neuer Präsident des Rotary Clubs. Der Tierarzt will das soziale Engagement des Vereins fortführen und Verantwortung übernehmen. Er ist Nachfolger von Oliver Kempkes.

Die Corona-Krise hat für eine Neuerung bei den wöchentlichen Treffen des Rotary-Clubs Remscheid-Lennep gesorgt: „Wir versuchen ab sofort, uns eine Woche persönlich zu treffen und die nächste online“, kündigt der neue Präsident der Clubs, Kai Jessen, an. Schon während der Pandemie haben sich die 50 Rotarier aus dem Umkreis wöchentlich bei Videokonferenzen ausgetauscht. „Das hat problemlos funktioniert und demnächst findet sogar ein virtuelles Rotary-Meeting in Honolulu auf Hawaii statt“, sagt Jessen aus Radevormwald.

Freuen kann er sich hingegen über das soziale Engagement des Clubs, das auch in Corona-Zeiten beibehalten wurde. Insgesamt konnten die Rotarier mehr als 24.000 Euro zur Verfügung stellen, um die Restaurierung der Orgel in der Stadtkirche Wermelskirchen, SOS-Kinderdörfer, die Ärztliche Kinderschutzambulanz, die Bergischen Symphoniker, die Gedenkstätte Pferdestall, ein Sozialprojekt in Peru und weitere Projekte wie „Kochen für Helden“ zu unterstützen.