Wermelskirchen: Judo-Club ehrt die letzten Prüfungsteilnehmer der Onlineprüfungsrunde : Judoka gehen wieder auf die Matte

Wermelskirchen Während der Corona-Krise trainierten viele der Vereinsmitglieder nur Zuhause. Jetzt kehren die Judoka zurück ins Sportkarree – und legten gleich Prüfungen ab. Möglich macht das ein Hygienekonzept.

Trainiert wurde während der Corona-Krise ab Mitte März auch online. In sieben Trainingsgruppen schalteten sich die JC-Trainer per Video-Konferenz ins heimische Dojo. Merlin Koll, Hannah Glauner und Ida von Grünberg belohnten sich nun zum Ferienstart mit der erfolgreich absolvierten Prüfung für ihren nächsten Gürtelgrad. Sie waren die letzten aus dem Digital-Team und meldeten sich alle drei für den Wiederbeginn im Vereinsdojo an, um den neuen Gürtel nicht nur Zuhause zu tragen.