Petition von „Zukunft Wermelskirchen“ „Bei diesem Thema darf es keine Alleingänge geben“

Seitdem widmet sich „Zukunft Wermelskirchen“ ganz dem Thema „Sicherheit und Ordnung“. Nicht nur im Internet wird um digitale Unterstützung geworben. Vertreter des politischen Vereins sind auch regelmäßig vor dem Rathaus mit einem Infostand präsent, um dort Unterschriften zu sammeln. Anlass dafür sei nicht die Brandserie vom 27. Juli gewesen, die in dem Dachstuhlbrand an der Kattwinkelschen Fabrik gipfelte. Andreas Müßner betont, man sei bereits anderthalb Wochen zuvor aktiv geworden, um die „Öffentliche Ordnung“ in den Fokus zu rücken. „Die Ereignisse der vergangenen Wochen unterstreichen jedoch, dass Wermelskirchen ein spürbares Update bei diesem Thema benötigt.“ Das Ratsmitglied führt als weitere kriminelle Beispiel Sprengungen von Zigaretten-Automaten an der Wielstraße und in Neuschäferhöhe oder eine Schlägerei vor dem Rathaus mit Verletzten an.