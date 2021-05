Verein für Greifvogel- und Wildschutz in Wermelskirchen : Mit Drohne neun Kitze und zwei Hasen gerettet

Wermelskirchen Der erste Schnitt steht bei den Landwirten an. Aber: Im hohen Gras duckt sich der Wildnachwuchs weg. Und wird häufig Opfer von scharfen Messern. Der Einsatz von Drohnen hat sich bewährt.

Wer in diesen Tagen mit offenem Fenster gemächlich durchs Bergische fährt, spürt den Duft: Es riecht nach frisch gemähtem Gras. Denn mit dem Regen wuchs das Graf auf den Wiesen sehr hoch – und so müssen sich die Landwirte sputen und das gute Wetter für den ersten Schnitt nutzen. Das bedeutet jetzt aber auch für die Jäger viel Arbeit. Denn in der Brut-und Setzzeit haben Mütter ihre Rehkitze oder andere Jungtiere im hohen Gras abgelegt. Gabi Fiebig vom Verein für Greifvogel- und Wildschutz im Revier 6 in Wermelskirchen: „Die Kitze ducken sich bei Gefahr und bleiben regungslos liegen was den sicheren Tod beim Mähen bedeutet.“