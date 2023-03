Vereinsleben in Wermelskirchen So schmeckt die Städtepartnerschaft

„Das Interesse war wirklich groß“, sagt Pauschert. Insgesamt 25 Karten konnten verkauft werden – viele Vereinsmitglieder sind dabei, aber auch viele neue Teilnehmer. So zupft Ronald Lehnhardt gerade den Feldsalat: „Da kann ich nicht viel falsch machen“, sagt er und lacht. Er ist mit seiner Familie aus Remscheid angereist. „Wir sind Frankreich-affin“, sagt er, „und uns gefällt die Idee, gesellig miteinander zu kochen.“ So geht es auch Klaus Flanhardt, der sich an der Kochmeile nebenan um eine weitere Portion Hühnchen kümmert. „Ich stehe öfter am Herd“, sagt er, „aber dieses Gericht ist für mich neu.“ Also wirft er immer mal wieder einen Blick in das Rezept, das gleich mehrfach ausliegt. Zwischendurch nimmt er einen kleinen Schluck vom roten Wein. „Eine schöne Aktion, um die Gemeinschaft zu fördern und vielleicht auch neue Mitglieder zu werben“, sagt der ehemalige Vereinsvorsitzende und widmet sich dann wieder dem Bräter, in dem langsam das Coq au Vin Gestalt annimmt. So entstehen im Laufe des Abends vier Gänge. Und gleichzeitig kommen die Menschen ins Gespräch – über den nächsten Besuch der Freunde aus Loches, über Ideen und Pläne für die Pflege dieser Freundschaft und über den würzigen Geschmack der Städtepartnerschaft.