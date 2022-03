Bürgermeisterin findet persönliche Worte für den Wermelskirchener : Verdienstkreuz für Werner Allendorf

Wermelskirchen In Wermelskirchen gilt der 73-Jährige als leidenschaftlich, engagiert, einsatzbereit und „manchmal stur“. Landrat Stephan Santelmann überreicht ihm die Auszeichnung.

Wenn er zur Klavierbegleitung als Einstand in den Seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen im vollbesetzten Saal des Bürgerzentrums ein Lied singt, ist er in seinem Element: Als Vorsitzender des Seniorenbeirats ist Werner Allendorf dann Organisator und Gastgeber, der den Menschen mit seinem ehrenamtlichen Team einige gesellig-fröhliche Stunden abseits vom Alltagsgeschehen bereitet. Wenngleich das Pandemie-Geschehen die Seniorennachmittage zuletzt unmöglich machte, ist Werner Allendorf nach wie vor engagiert – als „Hans Dampf in allen Gassen“ zeichnen viele Facetten seinen bürgerlichen Einsatz aus. Das zeigte sich einmal mehr bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, die Landrat Stephan Santelmann im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Freitag an Werner Allendorf überreichte.

Was Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird in acht verschiedenen Stufen verliehen. Die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande ist die Erstauszeichnung. Als weitere Ausführungen folgen das Verdienstkreuz Erster Klasse, das Große Verdienstkreuz, das Große Verdienstkreuz mit Stern, und Schulterband, das Großkreuz sowie die Sonderstufe des Großkreuzes.

Die eine oder andere Träne musste sich Marion Lück wegdrücken, als sie sehr persönliche Worte für Werner Allendorf und seine Ehefrau Helga zum Abschluss ihrer Laudatio fand: „Danke, dass ihr nach dem Tod meiner Mama für mich da wart, Danke für jede Umarmung und jedes aufmunternde Augenzwinkern.“ Werner Allendorf stehe dafür, den Bürgern das Leben lebens- und liebenswerter, besser und freudvoller zu machen. Dabei sei er „leidenschaftlich, engagiert, kämpferisch und manchmal auch unglaublich stur“. Besagte „Sturheit“ und Hartnäckigkeit gepaart mit Witz in schelmischer Manier, für die Werner Allendorf bekannt ist, stellte der Geehrte denn auch gleich unter Beweis: „Das Beste war eine gemeinsame Busfahrt mit Stephan Santelmann vom Busbahnhof in die Kreishauptstadt. Jetzt weiß der Landrat Bescheid, wie beschwerlich das ist. Aber es hat sich noch nichts geändert.“ Gleichzeitig gestand Werner Allendorf ein: „Wenn man den Vorträgen folgt, lernt man sich ja ganz neu kennen – jedoch hört man es gerne.“

Geboren 1946 in Opladen, lebt Werner Allendorf seit 1968 in Wermelskirchen. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, vier Enkel und einen Urenkel. Seine politische Arbeit stellt er bis heute in den Dienst der CDU – war von 1976 bis 1982 Vorsitzender Jungen Union in Wermelskirchen, ist heute Vorsitzender der Senioren-Union. Bis 2020 gehörte Allendorf, der am 8. April seinen 74. Geburtstag feiert, dem Stadtrat an, derzeit ist er Kreistagsmitglied sowie stellvertretender Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU im Kreis. Über 40 Jahre prägte Werner Allendorf, der beruflich als Technischer Bundesbahn-Betriebsinspektor tätig war, die Vorstandsarbeit der CDA, deren Ehrenvorsitzender er ist.