Einzelhandel in Wermelskirchen zeigt sich erleichtert : Verdi stimmt dem verkaufsoffenen Sonntag zu

Ob nun am Sonntag so voll wird wie auf dem Bild 2018? Dem Handel ist es zu wünschen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Nun scheint es doch noch was zu werden: Am letzten Kirmes-Wochenende wird es jetzt einen verkaufsoffenen Sonntag am 12. September geben. Verdi hatte vergangene Woche mit einer erfolgreichen Klage erreicht, dass der Einzelhandel am 5. September nicht öffnen durfte.

Im zweiten Anlauf klappt es doch: Am Sonntag, 12. September, findet am letzten Herbstkirmes-Wochenende nun doch ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr statt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in Vorgesprächen mit der Stadt Wermelskirchen dieser Veranstaltung nun zugestimmt. Am Donnerstagabend muss der Stadtrat noch auf einer Sondersitzung dies per Satzung beschließen.

„Wir sind begeistert“, sagt der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, André Frowein. Er wie auch alle anderen Einzelhändler freuen sich, dass es nun doch noch klappe. „Der Großteil der Einzelhändler ist dabei. Die Resonanz ist groß“, teilt Frowein im Gespräch mit der Redaktion nach Telefonaten mit Einzelhändlern mit. „Viele Kollegen haben sich bedankt, dass wir uns dafür eingesetzt haben“, so Frowein. Dass nicht alle teilnehmen werden, habe terminliche Gründe: „Manche haben private Termine, die nicht mehr kurzfristig verschoben werden können.“

Verdi hatte am Donnerstag vergangener Woche mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln erreicht, dass der verkaufsoffenen Sonntag am ersten Kirmes-Wochenende nicht stattfinden konnte. Der Senat hatte der Klage stattgegeben mit der Begründung, dass eine Dringlichkeitsentscheidung für den Satzungsbeschluss nicht notwendig gewesen wäre. Die Stadt Wermelskirchen habe genug Zeit seit Bekanntgabe, dass die Herbstkirmes mit verkaufsoffenem Sonntag stattfinden sollte, gehabt, um dafür vom Rat einen Satzungsbeschluss zu treffen.