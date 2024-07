Verbraucherberatung in Rhein-Berg Selbstbestimmt Wichtiges regeln – aber nicht erst im Alter

Wer entscheidet für den Fall, dass ich das selbst nicht mehr kann? Diese Frage stellen sich in der Regel vor allem ältere Menschen. Doch durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung kann diese Entscheidung jederzeit akut werden. Automatisch können Ehepartner oder Kinder dann nicht handeln, sondern müssen dazu eine Vollmacht haben. Für alle im Alter ab 18 Jahren ist es daher sinnvoll, in einer Vorsorgevollmacht eine Person zu bestimmen, die wichtige Angelegenheiten dann regeln soll, rät die auch für Wermelskirchen zuständige Rhein-Berg-Verbraucherzentrale mit Sitz in Bergisch Gladbach.