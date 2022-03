Tipps der Verbraucherzentrale NRW in Rhein-Berg : Die fünf häufigsten Irrtümer über Versicherungen

Tipps der Verbraucherzentrale NRW in Rhein-Berg

Rhein-Berg Welche Fehler Versicherte machen können, verrät Stefan Klein, Versicherungsberater der Verbraucherzentrale NRW in Rhein-Berg - von Hausrat bis Elementarschäden.

Fünf bis sechs Versicherungen haben Menschen in Deutschland – im Durchschnitt. Die Kosten pro Haushalt steigen: Rund 1500 Euro waren es 2019. Zehn Jahre zuvor waren es laut Statistischem Bundesamt noch 1020 Euro. Und trotzdem sind viele nicht gut abgesichert. Zeit also für einen Frühjahrsputz im Versicherungsordner. Stefan Klein, Versicherungsberater der Verbraucherzentrale NRW in Bergisch Gladbach gibt Tipps.