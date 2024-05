Premiere in Wermelskirchen Fünf Winzer präsentieren sich bei der „Wein-Kultur“

Im Wein liegt die Wahrheit, sagt ein nicht nur in Deutschland bekanntes Sprichwort. Welche Wahrheiten am kommenden Wochenende ans Tageslicht gefördert werden, bleibt abzuwarten: Fest steht schon jetzt, dass Wermelskirchen mit der „Wein-Kultur“ ein Weinfest erlebt: am Samstag, 25., ab 14 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, ab 13 Uhr auf dem Parkplatz Am Bahndamm neben der Feuerwache.