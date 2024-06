Vortrag in Wermelskirchen „Spitze bei Hitze“ – wie das funktionieren kann

Info Termin ist am Donnerstag, 20. Juni, um 15 Uhr im Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße. Für Rückfragen im Vorfeld beantwortet Sabine Salamon, Fachstelle „Älter werden“, unter ☏ 02196 / 710551 oder per E-Mail an s.salamon@wermelskirchen.de.