Vatertagsgruppe wandert von Dreibäumen nach Solingen-Glüder : Heute rollt wieder die „Dicke Kugel“

Sind stolz auf ihren Bollerwagen, der reichlich „Bling-Bling“ macht (v.l.): Stephan Meier, Thomas Gratza, Ole Clouth, Tino Warda, Peter Wagner, Tim Gratza, Oliver Issel und Markus Filke. Foto: Stephan Singer. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Vatertagsgruppe aus Wermelskirchen ist seit 2013 alljährlich an Christi Himmelfahrt unterwegs. Stets geht die Wanderung von der Gaststätte Junker in Dreibäumen über 14,5 Kilometer nach Solingen-Glüder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn am Christi Himmelfahrt die „Dicke Kugel“ wieder losrollt, dann herrschen dank Blaulicht für die Vatertagsgruppe „Sonderrechte im Straßenverkehr“ (wie die Gruppe scherzhaft feststellt), dann heulen Sirenen in unterschiedlichsten Klangfarben und geben Hupen ein lautes Signal. Den Namen „Die dicke Kugel v.E.“ haben sich die Vatertags-Wanderer in augenzwinkernder Anlehnung an eingetragene Kegelvereine gegeben, mit denen sie nichts zu tun. Dass die Optik ihres Bollerwagens unweigerlich an die Feuerwehr erinnert, ist nicht ganz so zufällig: Zehn der zwölf „Dicke Kugel“-Mitglieder gehören der Wermelskirchener Feuerwehr an, sagen aber: „Zwei von uns gehören nicht zu Feuerwehr und das ist auch keine Bedingung zum Mitmachen. Wer dabei sein will, muss zu uns passen – bei uns kann man sich nicht bewerben, wir laden zur Teilnahme ein.“

2013 nahm die „Dicke Kugel“ ihren Lauf. Damals machten Tino Warda, Ole Clouth, Stephan Meier, Markus Filke und Tim Gratza den Anfang. Inzwischen ist die Vatertagsgruppe auf ein Dutzend angewachsen. Alljährlich startet die Gruppe mit einem Frühstück in der Gaststätte Junker in Dreibäumen und wandert von dort nach Solingen-Glüder: eine stattliche Strecke von 14,5 Kilometern. „Eigentlich sollte es anfangs eine einmalige Sache aus lauter Jux sein. Dann war es aber so schön, dass wir es seither jedes Jahr durchgezogen haben“, beschreibt Tim Gratza: „Das ist für uns ein gesetzter Tag, auf den wir uns jedes Jahr freuen. Wir haben sogar alle auf dem Handy eine Countdown-App, die ab dem Freitag nach Vatertag die Tage bis zum nächsten zählt.“

Um die Strecke durchzuhalten, hat sich die Gruppe für die Dauer des acht- bis neunstündigen Unterwegssein eine „goldene Regel“ auferlegt: Es wird in jeder Gastwirtschaft am Wegesrand angehalten, aber dort nur ein Bier pro Teilnehmer getrunken. Dass reichlich Wegzehrung in Form von Dosenbier (60 Liter) und Grillgut auf dem Bollerwagen mitgeführt wird, versteht sich von selbst.

„Wagenbaumeister“ ist Ole Clouth, der für die Premiere in 2013 ganze drei Wochen an dem Gefährt baute: „Seither kommt in jedem Jahr etwas Neues hinzu – was für die anderen aber eine Überraschung bleibt.“ LED-Lichterketten und eine Musik-Anlage, Warnblink- und Blaulicht, Fanfaren und Hupen bekommen den nötigen Strom von einer 200 Ampere-Lkw-Batterie. „Das ganze Bling-Bling lässt den Bollerwagen wie ein amerikanisches Wohnmobil wirken“, kommentiert Tino Warda mit einem stolzen Lachen.

Damit die „Dicke Kugel“ nicht allzu schnell unterwegs sein muss, haben die Wanderer hinten am Bollerwagen ein Warnschild „Sechs Stundenkilometer“ angebracht. Beladen wiegt das gute Stück 200 Kilogramm, die mit einer Deichsel von „echter Manneskraft“ gezogen und geschoben werden müssen – bergauf und bergab. Ein sinnvolles „Schmankerl“ ließ sich „Wagenbaumeister“ Ole Clouth obendrein einfallen: Für ein Gruppenmitglied, das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr allzu gut zu Fuß ist, schweißte er einen Rollstuhl vorne an ein Fahrrad und machte es so zum Dreirad. „Es kommt gar nicht in Frage, dass einer von uns zurückbleibt“, betont Ole Clouth.

Da die „Dicke Kugel“ stets die gleiche Route wandert, kennt die Vatertagsgruppe auch Gleichgesinnte, denen sie jährlich begegnet. „Unterwegs gibt es sogar Anlieger, die an ihrem Gartenzaun auf uns warten“, erzählt Stephan Meier.

Die Herausforderung der Wanderung in Kombination mit reichlich Spaß und der Kameradschaft, aus der Freundschaft geworden ist, macht für Thomas Gratza den Reiz aus: „Das ist mit Abstand das Beste, was mir in meiner schon längeren Zeit als Papa am Vatertag passiert ist.“