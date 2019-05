Vatertag in Wermelskirchen : Randale am Vatertag – Polizei muss Betrunkenen fesseln

Vatertag und Frühjahrskirmes sorgten an Christihimmelfahrt für einige Polizei-Einsätze in Wermelskirchen (Symbolfoto). Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Wermelskirchen Randale, Böller und Körperverletzungen: Die Ordnungshüter hatten am Vatertag einiges zu tun.

(cka) Gut zu tun hatte die Polizei am vergangenen Donnerstag: Wegen der Frühjahrskirmes und des Vatertages ging es in der Stadt hoch her – und das nicht immer friedlich. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilte, wurden die Ordnungshüter am Donnerstagabend unter anderem zu einer eskalierten Taxifahrt an der Rausmühle gerufen. Zwei betrunkene Männer wollten sich den Berg hinauffahren lassen, fühlten sich jedoch – am Ziel angekommen – trotz des vorher abgesprochenen Fahrpreises vom Taxifahrer betrogen. Nach Polizeiangaben stiegen die Männer aus, traten gegen den Mercedes und rissen das Taxi-Schild vom Dach des Autos. Der Fahrer alarmierte die Polizei.