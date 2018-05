Wermelskirchen : Vatertag bleibt ruhig

Wermelskirchen Vatertag und Kirmesstart - das birgt Potenzial. Doch es blieb insgesamt sehr ruhig, berichtet Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. Verschiedentlich seien Jugendliche kontrolliert worden, ob sie Alkohol trinken durften. Es habe aber keine Ausfälle gegeben. Drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren am Donnerstag von 16 Uhr bis 2 Uhr im Einsatz und zeigten vor allem auch auf der Kirmes Präsenz. So auch gestern Abend sowie heute und morgen. Das zeigte schon am Donnerstag gegen 22 Uhr Wirkung: Als die Fahrgeschäfte schlossen, waren etwa 50 Jugendliche noch auf dem Schwanenplatz. Die zerstreuten sich dann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte sperrten vermutlich auf ihrem Heimweg nachts die Telegrafenstraße mit den Fest-Sperrgittern. Die Stadtmitarbeiter räumten sie wieder beiseite.

(tei.-)