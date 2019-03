Platzverweise scheinen in Wermelskirchen nicht mehr zu wirken: Vandalismus – Stadt sperrt vier Schulhöfe

Wermelskirchen Unbekannte beschädigen an der Schwanenschule Spielgeräte und bedrohen den Hausmeister.

Vandalismus ist sicher keine neue Erscheinung in dieser Stadt. Vereinzelt passierte immer mal wieder etwas. Aber die Schäden wie auch die Polizeieinsätze häufen sich. Platzverweise scheinen ins Leere zu laufen. So an der Dhünntalschule, wo die Heranwachsenden von Höferhof dann in den Dorfpark zogen und dort erneut für Ärger sorgten. Mit der Folge eines erneuten Platzverweises.