Urteil in Wermelskirchen : Lkw-Fahrer für ein Jahr gesperrt

Wermelskirchen Der Führer eines Sattelzuges war ohne Führerschein unterwegs und wurde von der Polizei kontrolliert. Das hat nun Folgen. Das Amtgericht verurteilte den Mann auch noch zu einer Geldstrafe.

Wie schnell eine Dummheit existenzbedrohend werden kann, musste ein 58-jähriger Mann aus Hückeswagen am eigenen Beispiel erfahren. Der Fahrer eines Lkw wurde bei einer Verkehrskontrolle in Neuenhaus im Juli des Vorjahres von der Polizei ohne gültigen Führerschein angetroffen. Der Mann hatte seinen Führerschein wegen einer Alkoholfahrt, die nur wenige Wochen vor der verhandelten Tat stattgefunden hatte, abgeben müssen. Dass er dann mit seinem MAN-Sattelzug in der Kontrolle, noch dazu wegen überhöhter Geschwindigkeit, angetroffen wurde, obwohl er gar nicht hinterm Steuer hätte sitzen dürfen, hatte ihm nun einen Platz auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Wermelskirchen eingebracht.