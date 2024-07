Nachhaltigkeit im Rheinisch-Bergischen Kreis „Der Müll ist unser Schatz“

Acht junge Teilnehmerinnen aus dem Kreisgebiet nutzten die Veranstaltung, um Holzresten, Metallschrott und Plastikmüll – also all dem, was sonst wahrscheinlich in der Tonne landen würde – auf kreative Art neues Leben einzuhauchen und in vollfunktionalen Lampen umzumodeln. Die Arbeit im Workshop trug nicht nur dazu bei, Abfall und Müll zu reduzieren, denn die Teilnehmerinnen mussten sich zwangsläufig auch intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und werden wahrscheinlich für das Problem sensibilisiert bleiben.