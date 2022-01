Wermelskirchener Einzelhändler hat finanzielle Probleme : Unverpackt-Laden – Aufgeben ist keine Option

Jochen Schmees steht in seinem Krämerladen in Wermelskirchen. Für ihn bedeutet das Geschäft Erfüllung, auch bei 70-Stunden-Wochen hat er die Entscheidung der Gründung nie in Frage gestellt. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Mit dem Krämerladen ist ein Traum für Jochen Schmees in Erfüllung gegangen. Doch jetzt steht er vor großen finanziellen Problemen.

„Wie das für mich wäre, wenn ich zu machen müsste?“, wiederholt Jochen Schmees die Frage und schluckt. Der Inhaber des Krämerladens lässt den Blick langsam über seinen Laden schweifen. „Das wäre sehr schlimm für mich“, sagt er dann leise. Er habe sich zu Beginn gesagt, wenn er jemals an dem Punkt ankommen würde, an dem er sein Erspartes anbrechen müssen, um das Geschäft weiter zu halten, würde er es aufgeben. An diesem Punkt sei er nun bald angelangt. Es ist ernst.

Seit zweieinhalb Jahren gibt es den Krämerladen in Wermelskirchen, mit ihm ist ein Traum von Jochen Schmees in Erfüllung gegangen. „Das ist kein Beruf, das ist eine Berufung“, sagt er und meint es auch so. Wenn Jochen Schmees über Lieferketten spricht, über nachhaltige Produktion, die Herkunft seiner Waren und menschenwürdige Arbeitsbedingungen kommt er richtig in Fahrt. Chiasamen verkauft er zum Beispiel nicht in seinem Laden, erklärt er, weil diese ein wichtiges Nahrungsmittel in den Herkunftsländern seien. Das wolle er den Menschen dort nicht wegnehmen. Und Hanfsamen seien sowieso gesünder, was allerdings nur wenige wüssten. Das Gemüse im Krämerladen ist bewusst ausschließlich saisonal und regional. Jochen Schmees steht voll hinter dem was er tut. Und er will etwas verändern.

INFO Nachhaltige Ware mit fairer Herkunft Sortiment Im Krämerladen finden sich Lebensmittel zum Großteil in Bio-Qualität sowie eine Auswahl an allerlei anderen nachhaltigen Artikeln des täglichen Bedarfs wie Naturkosmetika und auch Büromaterial. Infos gibt es im Internet unter www.kraemerladen.bio Dort wird auch erklärt, wie unverpacktes Einkaufen funktioniert. Ein virtueller Rundgang durch den Laden ist dort außerdem möglich. Adresse Kölner Straße 46

Bevor er den Krämerladen eröffnete, war er 14 Jahre lang in der IT-Branche tätig. „Da ging es immer um höher, schneller, weiter. Die Nachhaltigkeit hat mir gefehlt.“ Betriebsbedingt wurde er auf einmal freigestellt, weil der Unternehmens-Standort in Köln geschlossen wurde. Nach der Geburt seiner Tochter, dem ersten seiner vier Kinder, und einer längeren Reise mit seiner Familie in einem ausgebauten Bulli, stand für ihn fest: In den IT-Job möchte er nie wieder zurück.

„Jetzt habe ich hier öfter auch mal 70-Stunden-Wochen, aber die Entscheidung für den Unverpackt-Laden habe ich noch keinen einzigen Tag in Frage gestellt“, sagt Jochen Schmees. In den ersten anderthalb Jahren sei es auch sehr gut gelaufen mit dem Krämerladen. Die von ihm zuvor festgelegten Umsatzziele im ersten Jahr habe er sogar überstiegen. Nach dem ersten Lockdown seien dann viele seiner Kunden verunsichert gewesen, ob er öffnen durfte, es wurde ruhiger. Das habe sich aber wieder eingependelt. „Brutal eingebrochen ist der Umsatz im Frühjahr 2021“, sagt Jochen Schmees. „Ich liege momentan bei 30 Prozent weniger Umsatz als in der Vor-Corona-Zeit.“ Das sei nicht nur bei ihm so, in der gesamten Branche gebe es die Probleme, auch in der Bio-Branche. „Keiner von uns kann sich erklären, woran das liegt“, sagt Jochen Schmees.

Gleichzeitig würde der Strom teurer werden, ebenso die Bio-Zertifizierungen, und auch die Lieferanten erhöhten ihre Preise. „Nudeln kosten derzeit 20 bis 25 Prozent mehr“, sagt Schmees. Ein weiteres Problem: Mindestbestellwerte der Lieferanten von 750 bis 1000 Euro. Diese Mindestbestellwerte zu erreichen sei momentan nicht besonders einfach. Deshalb gebe es in seinem Laden nun mitunter auch den einen oder anderen leeren Platz. „Daran hängt ein ganzer Rattenschwanz“, sagt Jochen Schmees. „Wenn ich die Mindestbestellwerte nicht erreiche, dann kann es sein, dass ich bestimmte Ware länger nicht da habe. Dann sind die Kunden unzufrieden und kaufen diese Produkte woanders ein. Und kommen dann vielleicht gar nicht mehr.“

Geld verdient hat er mit dem Geschäft im gesamten vergangenen Jahr nicht. Gereicht habe es gerade, um neue Ware zu bestellen, die Miete und seine beiden Mitarbeiter und seine Auszubildende zu bezahlen. „Das ist für mich gerade purer Idealismus, diesen Laden zu führen“, sagt Jochen Schmees.