Netzwerkarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis : Unterstützung für pflegende Angehörige

Annika Möller ist Projektkoordinatorin im Amt für Soziales und Inklusion des Rheinisch-Bergischen Kreises. Foto: Lisa Möller

Rhein-Berg Das Projekt „Wir kommen in Bewegung“ soll die Angehörigen mit Angeboten wie Informationsveranstaltungen, Kursen, Netzwerken, Sport oder Resilienz-Trainings unterstützen, um körperlich gesund zu bleiben.

Die häusliche Pflege nimmt einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft ein. Laut Angaben des Statistischem Bundesamtes werden insgesamt 76 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen zu Hause in ihren gewohnten Räumlichkeiten von nahestehenden Familienmitgliedern versorgt. Dabei werden etwa 52 Prozent sogar ausschließlich von ihren Angehörigen gepflegt. Nur 24 Prozent der Angehörigen werden zusätzlich noch von einem ambulanten Pflegedienst betreut, der regelmäßig bei der zu betreuenden Person vorbeischaut und aushilft. Nur sehr wenige Menschen mit Pflegebedarf leben heute in stationären Einrichtungen.

Die Pflege ist aber nicht immer leicht für die Angehörigen, die oftmals neben der Versorgung auch noch einem Beruf nachgehen. Das kann belastend sein. Vor allem die Pflege von Menschen mit sogenannten gerontopsychiatrischen Erkrankungen wie Demenz birgt für pflegende Angehörige große Herausforderungen und Anstrengungen. Die Versorgung von psychiatrisch erkrankten Seniorinnen und Senioren kann für die pflegenden Familienmitglieder sowohl körperlich als auch emotional und psychisch sehr belastend sein, wie Annika Möller, Projektkoordinatorin im Amt für Soziales und Inklusion des Rheinisch-Bergischen Kreises, weiß. „Pflegende Angehörige sind der größte Pflegedienst. Ohne sie würde das Pflegesystem zusammenbrechen. Deshalb ist es wichtig, sie gesundheitlich zu stärken und mit Präventionsangeboten dafür zu sorgen, dass sie körperlich und psychisch gesund bleiben.“ Deshalb sei das Projekt „Wir kommen in Bewegung“ entwickelt worden. Denn die Gesundheitsförderung für sorgende und pflegende Angehörige von Menschen mit gerontopsychiatrischem Krankheitsbild setze genau dort an. Ziel des Projekts ist es, pflegende Angehörige mit präventiven und gesundheitsfördernden Angeboten wie Aufklärung, Informationsveranstaltungen, Kursen, Netzwerken, Sport oder Resilienz-Trainings zu unterstützen. „In der Pflegeberatung werden wir immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen pflegende und sorgende Angehörige an ihre Belastungsgrenzen kommen und der persönliche Ausgleich neben dem fordernden Pflegealltag fehlt“, erläutert Claudia Herzog, Koordinatorin der Pflegeberatung beim Kreis. Die Förderung des Projekts erfolgt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit.

Info Hilfe für pflegende Angehörige vor Ort Klön-Abende In Wermelskirchen trifft sich regelmäßig der „Gesprächskreis Pflegende Angehörige“, bei dem alle pflegenden Angehörige, Freunde, Nachbarn und Interessierte willkommen sind. Die Treffen finden jeden dritten Monat im Haus der Begegnung, ab 19 Uhr in der Schillerstraße 6 in Wermelskirchen statt. Die Mitarbeiterinnen Sonja Raschkowski und Nadine Theißen sind von montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr im Büro unter Telefon 02196 84726 zu erreichen. www.begegnung-wermelskirchen.de

Diese gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen entwickelt zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen gezielt Angebote zur Gesundheitsförderung für pflegende Angehörige von Menschen mit altersbedingten psychiatrischen Krankheiten. Der Rheinisch-Bergische Kreis fungiert dabei als Projektkoordinator unter Beteiligung eines Steuerungsgremiums, der örtlichen Netzwerke und diverser Kooperationspartner. Das Projekt „Wir kommen in Bewegung“ läuft noch bis zum 29. Februar 2024 und wird mit 30.000 Euro je Projektjahr gefördert.

Die Mittel fließen unmittelbar in Maßnahmen wie Informationsveranstaltungen, Kurse und Strukturaufbau. In der neuen Projektgruppe wirken das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises, das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Bergisches Land, der Gerontopsychiatrische Sozialdienst, Die Kette e. V., der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e. V., die Kommunale Pflegeberatung des Rheinisch-Bergischen Kreises, das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Rheinisch-Bergischer Kreis sowie die kreisangehörigen Kommunen mit.