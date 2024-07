Krankenhaus in Wermelskirchen CDU fordert Umdenken von NRW-Gesundheitsminister

„Wir werden entschlossen für den Erhalt unseres Krankenhauses in der jetzigen Form in Wermelskirchen kämpfen und stellen uns vor dieses Haus! Wir unterstützen weiterhin die Geschäftsführung des Krankenhauses dabei, sich in ihrer Stellungnahme an den Gesundheitsminister für den Erhalt der Endoprothetik einzusetzen und ihn in der finalen Entscheidung zum Ende dieses Jahres zum Umdenken zu bewegen“, betont Stefan Leßenich, Vorsitzender des Stadtverbandes der Christdemokraten.