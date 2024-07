Krankenhaus in Wermelskirchen Bislang blieb Aufschrei aus – kommt er jetzt doch?

Erst wurde klar: Das Krankenhaus braucht von Stadt und Kreis eine einmalige Finanzspritze von drei Millionen Euro, um die Teuerungen bei Sach- und Personalkosten stemmen zu können. Die Kommunalpolitik bewilligte diesen stattlichen Zuschuss, ohne das viel anderes übrig blieb – denn wer will sich schon im Falle einer anderen Entscheidung als „Sargnagel“ des Krankenhauses bezeichnen lassen? In der Hoffnung, dass sich der Bedarf für solche Zuschüsse in Zukunft vermeiden lässt, setzten der Aufsichtsrat des Krankenhauses und die Kommunalpolitik, die übrigens das Gros des Aufsichtsrats stellt, eine Analyse in dem Hospital an der Königstraße in Gang: Wo kann gespart werden? Wo lassen sich Synergien nutzen und die Effizienz steigern? Soweit so gut, die Ergebnisse stehen aus. Während die Beschlussfassung über diesen Drei-Millionen-Zuschuss öffentlich ohne kontroverse Diskussionen verlief, liegt nahe: Sollte der Zuschussbedarf doch „hohe Wellen“ geschlagen haben, sind diese hinter verschlossenen Türen gehalten worden – ein lautes Aufheulen von Alarmsirenen war auf lokaler Ebene nicht zu hören.