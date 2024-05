Circus „Liberty“ in Wermelskirchen Walter vom Stein „dreht am Teller“

Der Wermelskirchener Unternehmer Walter vom Stein hat am „Teller gedreht“. Bei der Premiere der Aufführungen des Circus „Liberty“ in Wermelskirchen trat der „Steintex“-Geschäftsführer und Mit-Inhaber des in privater Hand befindlichen Teils des Rhombus-Areals als Artist auf. Dabei zeigte er eine Jonglage-Nummer, bei der sich mehrere Teller auf dünnen Stäben in der Manege drehten.