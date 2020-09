Verkehr in Burg : CDU will neue Brücke am Mühlendamm

Einige Restarbeiten sind im Zuge des Hochwasserschutzes am Eschbach in Unterburg noch zu erledigen. Foto: Uwe Vetter

Burg Die Arbeiten zum Hochwasserschutz am Eschbach in Unterburg laufen planmäßig. Die Baustellenampel wird abgestellt. Einige Anwohner bedauern den Abbau einer behelfsmäßigen Brücke.

Die Baustellenampel auf der Eschbachstraße in Unterburg ist weiter in Betrieb. Nicht nur für die enge Ortsdurchfahrt wird über diese Lichtzeichenanlage der Verkehr geregelt, sondern ab der Brücke Mühlendamm darüber hinaus bis fast zum ehemaligen Beverly – obwohl in diesem Bereich die Eschbachstraße eigentlich zweispurig ist. Doch nach und nach entfernen Bauarbeiter jetzt Material, das am Straßenrand gelagert worden ist. Das Ende der Baustellenampel ist damit in Sicht: „Spätestens bis Ende September wird die Baustellenampel entfernt“, sagt Patrick Vondung vom Wupperverband. Ab dann regelt wieder eine stationäre Ampel die wenigen Meter nur für die enge Ortsdurchfahrt.

Ein Ende der umfangreichen Bauarbeiten im Zuge des Hochwasserschutzes in Unterburg ist damit aber noch nicht erreicht. Zunächst muss die Straße Mühlendamm wieder hergestellt werden. Das soll laut Vondung voraussichtlich bis Ende Oktober erfolgen. Und so lange wird zumindest noch die Behelfsbrücke, die im Zuge der Bauarbeiten kurz vor dem Beverly beziehungsweise des Burger Bahnhofes über den Eschbach installiert worden war, genutzt werden können. Einige Anwohner des Mühlendamms bedauern allerdings, dass die Brücke wieder abgebaut wird, zumal sie von ihren Häusern über diese Behelfskonstruktion schneller auf die Eschbachstraße gelangen. „Die Behelfsbrücke bleibt keinesfalls stehen, sie ist in einem schlechten Zustand“, sagt dagegen Sabine Rische von der städtischen Pressestelle.

Info Der Eschbach wurde tiefergelegt Hochwasserschutz Der Eschbach, der in Unterburg in die Wupper fließt, wurde auf einer Gesamtlänge von 540 Metern zum Teil bis zu 1,60 Meter tiefergelegt. Acht neue Brücken wurden eingebaut, Ufermauern saniert und zum Teil neu errichtet. Einige Restarbeiten, wie das Anlegen von Brückengeländern, stehen aktuell noch aus.

Die CDU in der Bezirksvertretung (BV) Burg/Höhscheid kann sich allerdings mit einem neuen Brückenschlag an dieser Stelle anfreunden. Für die nächste BV-Sitzung am 17. September beantragt die CDU deshalb „die Prüfung der Möglichkeit eines Neubaus einer einspurig befahrbaren, für den Durchgangsverkehr allerdings durch eine Schranke oder ähnliche Maßnahmen gesperrte Brücke am Ende der Staße Mühlendamm als direkte Verbindung zur Eschbchstraße“.

Voraussichtlich Ende Oktober wird die Behelfsbrücke wieder abgebaut. Foto: Uwe Vetter

Für den stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Burg-Höhscheid, Paul Westeppe, würde eine neue Brücke Sinn machen. Denn durch zum Parken abgestellte Fahrzeuge auf der Straße Mühlendamm sei die Verkehrssituation dort „ständig problematisch“. Für Fahrzeuge der Müllabfuhr oder auch auch von Kranken- und Rettungsfahrzeugen sei das Anfahren des Mühlendamms in vielen Fällen schwierig. Eine zweite Ausfahrtmöglichkeit, wie sie jetzt durch die Behelfsbrücke gegeben ist, würde jedenfalls großen Lkw Wendemanöver ersparen. „Ebenfalls haben durch eine neue Brücke alle Fußgänger die Möglichkeit, ohne Probleme vom Mühlendamm zur Eschbachstraße und zu den Haltestellen der Busse am Burger Bahnhof zu gelangen“, argumentiert Paul Westeppe.

Gerüstet fürs nächste Hochwasser: Unter anderem wurden neue Ufermauern errichtet. Foto: Uwe Vetter

Die CDU geht in ihrem Prüfauftrag für die neue Brücke davon aus, dass die vorhandenen Lager der Behelfsbrücke für eine neue Brücke genutzt werden könnten. Das geht wohl nicht. „Die vorhandenen Fundamente können nicht für ein neues Bauwerk genutzt werden“, erklärt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion.