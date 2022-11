A1 Wermelskirchen : Unmut über Baustelle an Autobahnbrücke in Hünger wächst weiter

Die Verkehrsführung in Hünger zwingt zu langen Umwegen. Foto: Stephan Singer

Hünger Weiterhin ruht die Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger und der Chef vom Bürgerforum ist sauer. „Ich habe die Nase voll. Diese Ignoranz kann ich nicht ertragen“, sagt Oliver Platte, der immer noch keine Antwort auf seinen Brief erhalten hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bürgerforum-Chef Oliver Platte ist „auf Zinne“. Im Gespräch mit unserer Redaktion kann er seinen Unmut über die Autobahn GmbH und deren Verfahren bei der Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger kaum in politisch korrekte Worte fassen. „Ich habe die Nase voll. Diese Ignoranz kann ich nicht ertragen – Aussitzen gilt nicht.“

Das Bürgerforum (Büfo) hatte der Autobahn GmbH einen offenen Brief geschrieben (wir berichteten) und darin, wie Platt es sieht, „Lösungsansätze für die Verkehrsführung gesucht und gefunden“. Aber, so fügt er hinzu: „Wir haben bis heute keinerlei Antwort erhalten. Nicht einmal eine Eingangsbestätigung mit dem Verweis auf eine weitere Prüfung.“

Der Ist-Zustand sei nicht haltbar, kommentiert Platt: „Zumal der Winter vor der Tür steht. Wie soll denn der Umleitungsverkehr bei Schnee oder Eis über Pohlhausen und Preyersmühle fahren – da ist Chaos vorprogrammiert.“ Eine entsprechende Anfrage in Bezug auf Winterdienst habe Büfo bei der Stadt eingereicht.

Auf kommunaler Ebene herrsche Einigkeit darin, dass der Zustand an der Baustelle, an der nunmehr seit Wochen nicht gearbeitet werde, und der damit verbundene Umleitungsverkehr unsäglich seien, zeigt sich Platt auf Nachfrage von der Geschlossenheit der Kommunalpolitik überzeugt. „Aber wir sind ein Wählerverein und haben keine Vertreter in Regierungen sitzen“, so Platt und spielt auf die Wermelskirchener CDU und FDP an. Die hatten sich in offenen Briefen unter anderem an Mitglieder der Landes- bzw. Bundesregierung und auch die Autobahn Gmbh sowie Straßen-NRW gewendet. Wie Stefan Leßenich, CDU-Stadtverbandsvorsitzender, bestätigte, hat auch er bislang keine Antwort erhalten (wir berichteten).

„Aus meiner Sicht kann es nur eine Lösung geben, bei der die Autobahnraststätte Remscheid zeitweise als Ausfahrt genutzt wird. Wenn man genau hingeguckt, praktizieren das viele Autofahrer ja schon, um sich die Umwege der Umleitung zu sparen.“

Am 10. November besichtigt die SPD-Landtagsabgeordnete Tülay Durdu die Brückenbaustelle. Der Bundestagsabgeordnete Hermann-Josef Tebroke (CDU) macht das am 15. November um 13 Uhr.

(sng)