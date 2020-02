Vor dem Amtsgericht in Wermelskirchen : Unklare Beweislage – Prozess vertagt

Wermelskirchen Wer hat nachts in Durholzen die Kontrolle über einen Pkw verloren?

Soweit die Anklage. Allerdings stellte sich die Situation im Rahmen der Beweisaufnahme als weit weniger eindeutig heraus. Der erste Zeuge war der Polizeibeamte, der den Unfall aufnahm. Er schilderte die Situation so, dass der Wagen in einem Bachlauf gelandet war. „Einer der beiden Jungs kam dann zu uns und gab an, dass er den Wagen eines Freundes hier gefunden habe. Man konnte aber den Alkohol schon riechen, also wurde er sofort von mir belehrt und erst dann befragt“, sagte der Zeuge.