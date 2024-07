Schullandschaft in Wermelskirchen „Neun-Wände-Projekt“ ziert jetzt Grundschule

An der Dhünntalschule wurde seitens eines Vaters eines Schülers eine Kooperation der Grundschule, der Stadt Wermelskirchen und dem Technischen Berufskolleg Solingen initiiert. Denn: Die Fassadenbilder an der Dhünntalschule waren mittlerweile in die Jahre gekommen. Allerdings stellte sich die Frage: Wer kann langhaltende neue Bilder entwerfen und an die Wand bringen? Ein Vater der Dhünntalschule, selber Lehrer am Berufskolleg, hatte im Sommer vergangenen Jahres die Idee, dass dies die Klasse der Gestaltungstechnischen Assistenten übernehmen könnte, in deren Lehrplan sich dies gut einbauen ließ.