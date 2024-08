Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Wermelskirchen Vollbremsung im Bürgerbus – Seniorin schwer verletzt

Der mit einigen Fahrgästen besetzte Bürgerbus war am vergangenen Freitag gegen 10.45 Uhr von einer Haltebucht an der Thomas-Mann-Straße in Höhe des Busbahnhofes in Richtung Zenshäuschen angefahren. Laut Aussagen von Zeugen bog zur gleichen Zeit ein Pkw von der Bahnhofstraße nach links in die Thomas-Mann-Straße ab, ohne Vorfahrt zu gewähren.