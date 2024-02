Verkehrsunfall in Wermelskirchen Schüler von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Schüler aus Wermelskirchen stieg bei Starkregen an einer Bushaltestelle aus dem Linienbus aus, lief vor dem Fahrzeug her und wollte die Straße überqueren, um zum Autoseiner wartenden Mutter zu gelangen. Er rannte los, achtete laut Mitteilung der Polizei nicht auf den fließenden Verkehr und wurde von einem Mazda erfasst. Der 44-jähriger Fahrer aus Remscheid wollte gerade mit seinem Fahrzeug links am haltenden Bus in Fahrtrichtung der Kreuzung Industrie- / Handelsstraße vorbeifahren.