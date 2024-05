Unfall in Wermelskirchen Kollision von Pkw und Motorrad endet glimpflich

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hatte ein 53-jähriger Remscheider gegen 15 Uhr im Bereich Neuenhöhe mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand gehalten, um anschließend zu wenden. Hierbei ließ er zunächst einen Motorradfahrer passieren, der aus Bergisch Born in Richtung Wermelskirchen unterwegs war. Als er dann das Wendemanöver einleitete, übersah der Autofahrer nach bisherigen Ermittlungen offenbar den von hinten kommenden Kradfahrer – und es kam zur Kollision.