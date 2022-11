Unfall mit tödlichem Ausgang auf A1 in Wermelskirchen : Lkw erfasst Fußgänger

Wermelskirchen Auf der Autobahn A1 zwischen Wermelskirchen und Burscheid erfasst ein Sattelzug einen Fußgänger, der nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einem auf dem Seitenstreifen abgestellten Pkw auf die Fahrbahn getreten war und durch den Unfall tödlich verletzt wird.

Tödlicher Unfall im morgendlichen Berufsverkehr auf der Autobahn in Wermelskirchen. Kurz hinter der Anschlussstelle Wermelskirchen in Fahrtrichtung Burscheid/Köln wurde ein Fußgänger gegen 8 Uhr von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Fußgänger von einem auf dem Seitenstreifen abgestellten Pkw auf die Fahrbahn, was zu dem Unfall mit tödlichem Ausgang führte, berichtet Christine Walsemann, Pressesprecherin der Polizei in Köln, auf Anfrage unserer Redaktion.