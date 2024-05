Unfall in Wermelskirchen Radfahrer kracht durch Windschutzscheibe

Wie die Polizei mitteilt, war ein 28-Jähriger am Sonntag gegen 10.45 Uhr mit seinem Opel auf der K 18 in Richtung Dhünn-Talsperre unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve wollte er nach links in die Einmündung Ketzberg abbiegen. Dabei übersah er nach bisherigem Ermittlungsstand einen entgegen kommenden Rennradfahrer, der die K 18 bergab befuhr. Bei dem Zusammenstoß fiel der 25-jährige Radfahrer aus Wermelskirchen seitlich auf die Motorhaube und krachte durch die Windschutzscheibe.