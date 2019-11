Unfall in Wermelskirchen : Porsche fährt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Unfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen Ein Porsche-Fahrer aus Eisenach hat am Montagnachmittag auf der Landstraße 68 bei Wermelskirchen-Haarhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum gekracht. Der Mann wurde schwer verletzt.

Nach einem Alleinunfall in Haarhausen mit einem Porsche kam es am Montagnachmittag zu sehr hohem Sachschaden und einem Schwerverletzten. Ein 41-jähriger Fahrer aus Eisenach war um 16.30 Uhr auf der Landstraße 68 von Neuenhaus in Richtung Bockhacken unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er auf der feuchten Straße die Kontrolle über das Auto. Der Porsche krachte zunächst rechts gegen einen Baum und landete schließlich links auf einer Wiese.