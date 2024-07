Unfall in Wermelskirchen Langenfelder Motorradfahrer übersieht Rennradfahrer

An der Kreuzung Altenberger Straße (L101) und Hilgener Straße (K18) in Dabringhausen hat es am Dienstag, 9. Juli 2024, gegen 17.30 Uhr gekracht: Ein 62-jähriger Langenfelder war mit seiner Kawasaki auf der L101 in Richtung Stumpf unterwegs und wollte nach links in die Hilgener Straße abbiegen. Laut Zeugenaussagen gewährte er einem entgegenkommenden Auto Vorfahrt. Nachdem das Auto nach rechts in die K18 abgebogen war, wollte der Langenfelder selber in diese Richtung abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Rennradfahrer aus Köln, der offenbar hinter dem abbiegenden Auto fuhr. Der Radfahrer stieß frontal in die rechte Seite des abbiegenden Motorrades und beide stürzten.