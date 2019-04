Unfall in Wermelskirchen : Rettungshubschrauber bringt Achtjährigen in Klinik

Foto: Polizei

Wermelskirchen Ein achjähriger Junge ist am Dienstagmittag in Wermelskirchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

er Junge stieg um kurz nach 12 Uhr an der Haltestelle Grunewald aus einem Bus aus und lief hinter dem Bus über die Straße. Gleichzeitig fuhr eine 79-jährige Wermelskirchenerin mit ihrem VW auf der Kreisstraße 16 von Stumpf in Richtung Käfringhausen. Im letzten Augenblick sah sie den von links kommenden Jungen und leitete eine Vollbremsung ein. Den Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht verhindern.

Der Notarzt versorgte den Achtjährigen an der Unfallstelle. Anschließend flog der Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Kölner Unfallklinik.

Der beschädigte VW wurde sichergestellt, um möglicherweise digitale Unfallspuren auswerten zu können. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme gut anderthalb Stunden voll gesperrt.

(irz)