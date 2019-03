Unfall in der Preyersmühle : Brems- mit Gaspedal verwechselt - Senioren landen im Graben

Im Graben landete dieser Corsa. Zwei Senioren wurden leicht verletzt. Foto: Polizei. Foto: Polizei

Preyersmühle (tei.-) Am Montagvormittag sind zwei Wermelskirchener bei einem Alleinunfall in Preyersmühle leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 76-jähriger Opel-Fahrer hatte dort eigentlich an einer roten Fußgängerampel abbremsen wollen.

Vermutlich, so die Kreispolizei, verwechselte er hierbei Brems- und Gaspedal und fuhr infolge dessen mit seinem Corsa in einen etwa 80 Zentimeter tiefen Graben rechts neben der Fahrbahn.