Verkehrsunfälle in Wermelskirchen Fußgänger von vorbeifahrendem Auto an Ferse touchiert

Nach einem Verkehrsunfall erwartet einen Wermelskirchener ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wie die Polizei am Sonntag meldete, war der 67-Jährige am frühen Samstagabend mit seinem Auto im Stadtzentrum auf der Wustbacher Straße unterwegs. Als er an einer größeren Personengruppe vorbei fuhr, wurde ein 25-jähriger Solinger an der Ferse touchiert.