Explosion in Wermelskirchen : Erneut Geldautomat gesprengt

Update Wermelskirchen Bislang unbekannte Täter sprengen Geldautomat in Wermelskirchener Innenstadt. Spezialkräfte der Polizei überprüften den Tatort, um sicherzustellen, dass nicht weitere Explosionen erfolgen könnten. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen.

An der Commerzbank in der Wermelskirchener Innenstadt haben unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Das löste in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 11. Oktober, einen Großalarm für die Feuerwehr aus. Die sperrte mit Kräften der Polizei den Tatort ab und sicherte ihn mit einer Brandwache. Ein Feuer, das es zu bekämpfen galt, wurde durch die Explosion im Vorraum des Kreditinstituts nach Angaben der Brandbekämpfer nicht ausgelöst.

Gravierende Schäden an dem Gebäude an der Telegrafenstraße 37 konnten auf den ersten Blick nicht festgestellt werden. Lediglich einige Kleinteile, die auf dem Boden verstreut lagen, waren durch die Glastüren des Eingangs zu erkennen.

Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger haben auf der Autobahn 1 in Köln einen Unfall verursacht und sind zu Fuß geflüchtet. Der Wagen, der nach bisherigen Erkenntnissen in Verbindung zu der Geldautomatensprengung in Wermelskirchen steht, sei bei der Flucht mit einer Leitplanke kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei Köln mitteilte. Zu dem Unfall sei es ohne eine Verfolgung gekommen. Die Fahndung nach mehreren Personen dauerte zunächst an. Der Wagen sei total beschädigt worden. Die A1 in Richtung Saarbrücken wurde während der Bergungsarbeiten gesperrt.