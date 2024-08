Dreister Diebstahl in Wermelskirchen Schmetterlingsbaum aus Kübel vor Kita gestohlen

Doch am Dienstagmorgen, 13. August, war das etwa 70 Zentimeter hohe Bäumchen weg: „Unbekannte haben den Schmetterlingsbaum dreist ausgegraben“, sagt Kita-Leiterin Katrin Oberberg fassungslos: „Wer macht denn so was und nimmt Kindern diese Freude weg? Die Kinder sind natürlich traurig, weil sie das Bäumchen gehegt und gepflegt haben.“