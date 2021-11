Realschule ist Geschichte : Unbekannte Fundamente verzögern Realschul-Abriss

Das gebrochene Material bleibt vorerst liegen und soll zum Ausgleich des Geländes bei einem Neubau dienen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Rückbauarbeiten an der Rot-Kreuz-Straße sind beendet. Wie die Verwaltung im Ausschuss für Umwelt und Bau berichtet, haben Erschütterungen „kleinere Bauschäden“ in der Nachbarschft verursacht.

Von Stephan Singer

Ganz ohne betroffene Anwohner ging es nicht: Der Abriss des ehemaligen Realschulgebäudes hat an der angrenzenden Bebauung „kleinere Bauschäden“ verursacht. Das erläuterte Hochbauamtsleiter Hartwig Schüngel auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bau: „Diese werden derzeit von Gutachtern taxiert.“ Den Anwohnern rund um das Realschul-Areal sprach Schüngel seinen expliziten Dank aus. Denn: Die Bebauung in der Nachbarschaft grenze sehr dicht an das einstige Schulgelände. „Unter anderem Staub, Lärm und Erschütterungen waren sehr beeinträchtigend für die Anwohner.“

Der Rückbau des Gebäudes ist beendet: „Die Realschule ist weg. Jetzt sieht man, wie groß das Gelände wirklich ist.“ Wie Hartwig Schüngel hätten die Abrissarbeiten kurz vor dem Abschluss noch eine Überraschung erlebt: „Unter den Bodenplatten des ehemaligen Gebäudes wurden Fundamente gefunden, deren Existenz in keinen Plänen verzeichnet waren.“ Problem dabei: Diese Fundamente stellten sich als echte Brocken heraus, seien teils bis zu 3,90 Meter starke Betonbauwerke gewesen. Diese hätten freigelegt und aufgebohrt werden müssen, um sie zu beseitigen. Aber: Um eine erneute Bebauung möglich zu machen, hätte ihre Entfernung nur Sinn gemacht.

Durch die ungeplanten Zusatzarbeiten ist eine Verzögerung entstanden, der Realschulabriss dauerte gut einen Monat länger als der ursprünglich anvisierte Abschlusstermin. In wieweit sich dieser Mehraufwand auf die Kosten auswirke, konnte Hartwig Schüngel im Ausschuss für Umwelt und Bau nicht sagen: „Die Schlussrechnungen der beauftragten Unternehmen liegen jetzt vor und sind in der Prüfung – die Endabrechnung läuft.“ Er gehe jedoch davon aus, dass der Kostenrahmen nicht allzu sehr gesprengt werde.

Warum die in keinen Plänen verzeichneten Fundamente gebaut wurden, dazu äußerte der Chef des städtischen Gebäudemanagements in einer Vermutung: „Es gibt wohl Bereiche, wo der Grund nicht tragfähig genug ist – dort hat man bis zur tragfähigen Schicht ausgeglichen.“ Ob das auch bei einem Neubau nötig sei, fragte Stephan Theil (FDP) nach, was Schüngel nicht ausschloss.

Im Zuge der Abrissarbeiten hat die Stadt gleichzeitig eine Umlegung des vorhandenen Kanals an die Grundstücksgrenze veranlasst, was laut Schüngel für eine zukünftige Verwendung der Fläche sinnvoll wäre. Auch diese Maßnahme sei abgeschlossen und habe alleine mit 480.000 Euro zu Buche geschlagen.

Nunmehr werde das Gelände komplett neu eingezäunt, kündigte Hartwig Schüngel an. Das gebrochene Material bleibe vorerst an Ort und Stelle, das sei mit den Umweltbehörden abgestimmt. Es sollte eigentlich zur Gründung und Geländeanpassung für einen Sekundarschulneubau genutzt werden und kann diese Funktion auch in Zukunft noch übernehmen.