Kriminalität in Wermelskirchen Diebe sind „scharf“ auf das Dhünner Wappen

Der VVV hatte die Tafeln nebst Rahmen und kleiner Überdachung einst an den Ortseingängen im Bereich der Bushaltestelle „Alte Straße“ sowie an der Ecke Hauptstraße / L 409 platziert. „Am Rahmen an der ‚Alten Straße‘ haben die Diebe die Metall-Halterungen dran gelassen, am anderen Standort haben sie auch diese gleich mit abmontiert“, beschrieb Frank Jäger und kündigte an, dass der VVV Anzeige gegen unbekannt erstatte und: „Wir machen die Schilder auf jeden Fall neu.“