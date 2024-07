Einzelhandel in Wermelskirchen Elektro Raddy zieht an die Telegrafenstraße

Als Christina Flitsch um kurz vor halb zehn an diesem Tag die Türen aufschließt, warten schon die ersten Kunden vor dem Geschäft. „Wäre das nur immer so gewesen“, sagt die 42-Jährige. Die Lampen in den großen Geschäftsräumen an der Bundesstraße in Lennep leuchten bereits, die meisten von ihnen haben bunte Aufkleber erhalten, die über Rabatte informieren. Die Geschäftsführerin des Familienunternehmens räumt aus – und viele Kunden halten auf dem benachbarten Parkplatz und schlendern durch die Lampenausstellung.