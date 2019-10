Lieferschwierigkeiten in Wermelskirchen : Umzug Sekundarschule verzögert sich

Die Sekundarschule am Weyersbusch – ein Umzug rückt in weite Ferne. Foto: Udo Teifel. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Lieferschwierigkeiten sorgen dafür, dass alle Planungen über den Haufen geworfen wurden. Einen neuen Umzugstermin gibt es noch nicht.

Eigentlich sollte nach den Herbstferien das Pendeln der Lehrer zwischen zwei Standorten endlich beendet sein; alle Sekundarschüler sollten fortan am „Übergangsstandort“ Weyersbusch zusammengeführt werden. Doch daraus wird vorläufig nichts: Der Umzugstermin, für Montag angesetzt, wurde gecancelt. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion. Thomas Marner, Technischer Beigeordneter: „Das Containerdorf ist im Bau und sollte eigentlich am Wochenende fertig sein. Doch es gibt eine Verzögerung wegen Lieferschwierigkeiten.“

Doch nicht nur der fünfte und sechste Jahrgang der Sekundarschule, die im Erne-Bau an der Rot-Kreuz-Straße untergebracht sind, sollen in das Containerdorf einziehen. Auch zwei Drittel der vier Jahrgänge in den Altbauten der heutigen Sekundarschule sollen in diese Erweiterungsbauten wechseln, denn die Gebäude sind marode.