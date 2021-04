Haupthaus wird saniert : Umzug auf Schloss Burg gestartet

Burg Dieses Jahr steht die Sanierung des Hauptgebäudes an. Deshalb wechselt der Schlossbauverein nun in die Alte Schule. Das Museum ist coronabedingt geschlossen. Parallel bleibt die Hoffnung, 2021 doch Veranstaltungen durchzuführen.

Die Sanierungsarbeiten auf Schloss Burg gehen in eine weitere entscheidende Phase und erreichen jetzt das Herzstück des historischen Gemäuers. So ist im Zuge der schon seit einigen Jahren laufenden Instandsetzungen vorgesehen, in diesem Jahr das Haupthaus auf Vordermann zu bringen – was die Angestellten des Schlossbauvereins allerdings zunächst einmal bedeutet, dass sie jede Menge Kartons packen müssen.

Das bedeutet im Klartext, dass man die Hoffnung auf Veranstaltungen in diesem Jahr noch nicht in Gänze aufgegeben hat. Gleichwohl würden die Events in einem etwas anderen Rahmen als gewohnt über die Bühne gehen. Denn weil der eigentliche Burgbereich aufgrund der Bauarbeiten als Veranstaltungsort nicht zur Verfügung steht, müsste auf andere Plätze in Oberburg ausgewichen werden.„Dafür kämen der Parkplatz am Eingang zur Schlossanlage oder der alte Sportplatz infrage“, sagte Vereinsvorsitzender Schulz. So könnte der Sportplatz an der Talsperrenstraße beispielsweise bei größeren Veranstaltungen genutzt werden.