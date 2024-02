Stadtverwaltung in Wermelskirchen Christine Daun verantwortet pädagogischen Bereich des Jugendamtes

Christine Daun ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Die Diplom-Pädagogin gehört seit 2015 der Stadtverwaltung in Wermelskirchen an. Zuvor war sie für die Arbeitsagentur tätig und begleitete Schüler beim Übergang von der Schule in den Beruf, wie Christine Daun auf der jüngsten Sitzung des Jugendhilfe-Ausschusses berichtete.