Energieversorger warnt seine Kunden : Umstellung bei Gas – BEW warnt vor Betrügern

Es sind in der Region wieder Betrüger unterwegs, die BEW-Kunden prellen wollen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wermelskirchen/Hückeswagen Die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) warnt vor Betrügern, die sich an der Haustüre oder am Telefon als beauftragtes Unternehmen der BEW ausgeben und Zutritt verlangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Haus werden dann angebliche energetische Mängel an der Immobilie aufgedeckt und die Kunden zur Unterschrift einer kostspieligen Sanierung genötigt, informiert jetzt der Energieversorger in einer Mitteilung.

„Wir warnen vor dieser Betrugsmasche“, so Heike Krüger von der BEW in Wipperfürth. Mitarbeiter des Energieversorgers sowie Mitarbeiter der Partnerfirmen wie die ESK, die zur Erfassung der Gasgeräte im Zuge der Erdgasumstellung durch BEW beauftragt sind, können sich stets durch die Mitarbeiterausweise ausweisen und durch einen PIN legitimieren. Krüger: „Dieser PIN wird den betroffenen Haushalten in einem gesonderten Terminankündigungsschreiben mitgeteilt. Mitarbeiter der BEW werden in keinem Fall Kunden zu einem sofortigen Vertragsabschluss an der Haustüre oder am Telefon drängen.“

Betroffenen Kunden rät die BEW, Angebote stets in Ruhe zu prüfen und sich nicht zu einem Vertragsabschluss am Telefon beziehungsweise an der Haustüre drängen zu lassen. Rüde Werbemethoden sollten unbedingt auch der Polizei gemeldet werden, so Heike Krüger.

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn jemand zur Herausgabe persönlicher Daten wie die Kontoverbindung bittet oder der Telefonwerber mit unterdrückter Telefonnummer anruft und Kundendaten am Telefon abgefragt werden. Auch wenn ungewöhnliche Aussagen über die Bergische Energie- und Wasser-GmbH getroffen werden sowie das Angebot nur sofort abgeschlossen werden kann, sollte der jeder hellhörig werden. BEW-Mitarbeiterin Heike Krüger: „Auf keinen Fall sollten die Kunden reagieren, wenn versucht wird, Druck auf sie auszuüben, der Werber aggressiv auftritt oder sie das Angebot nicht verstehen.“ Bei Rückfragen sollte man sich direkt an die BEW in Wipperfürth wenden.

(tei.-)