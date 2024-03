Umfrage in Wermelskirchen Von dem Moment, an dem es Ostern wird

Manchmal steckt Silke Schneider am Ostersonntag noch der Einsatz am Lagerfeuer in Pohlhausen in den Knochen. „Das Osterfeuer am Samstag gehört natürlich auch dazu“, sagt sie, „aber das ist für uns Ehrenamtliche ja auch mit Arbeit verbunden.“ Die Jugendabteilung des Vereins zeigt jedes Jahr beim Feuer großen Einsatz – und lädt Sportler genauso wie Anwohner zum Feuer neben dem Vereinsheim am Silberberg ein. Sie sorgen dafür, dass das Feuer am Brennen bleibt, für ein kaltes Getränk und immer mal wieder auch für Stockbrot oder Marshmallows, die Kinder über den Flammen rösten können.