Lebensmittelversorgung in Wermelskirchen : Umbau – Edeka schließt für dreieinhalb Wochen

Wermelskirchen Der Edeka-Markt „Im Belten“ wird in den nächsten Wochen komplett umgestaltet. Ab Freitagmittag wird er geschlossen. Nach dem Umbau gibt es 10.000 Produkte, davon 1000 neue. Auch die Bäckerei im Eingangsbereich wird modernisiert.

Die Regale und Truhen leeren sich zusehends im Edeka-Markt „Im Belten“. Rolf Harbring schließt am 23. April um 13 Uhr die Türen seines Marktes. Über einen Zeitraum von dreieinhalb Wochen baut er den Standort komplett um und verwandelt ihn in einen noch attraktiveren Lebensmittelmarkt. „Unsere Kunden dürfen sich auf ein ganz neues Einkaufserlebnis mit mehr Frische und Vielfalt freuen“, berichtet der selbstständige Kaufmann, der die Wermelskirchener seit 1993 mit frischen Lebensmitteln versorgt. „Uns ist bewusst, dass die vorübergehende Schließung auch mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Daher möchten wir uns bei unseren Kunden für ihr Verständnis bedanken“, ergänzt Rolf Harbring. Vor dem Umbau findet ein großer Abverkauf statt. Die Kunden erhalten am 22. und 23. April einen Rabatt von 30 Prozent auf alle Frische- und Tiefkühlprodukte.

„Der Markt wird komplett neugestaltet – nichts bleibt drin“, verrät der Kaufmann. Ein modernes Design zieht ein und schafft eine angenehme Einkaufsatmosphäre. Um den ökologischen Fußabdruck des Standorts zu verringern, investiert Rolf Harbring zudem in nachhaltige Technologien. So kommen ressourcenschonende LED-Beleuchtung, eine CO2-Kühlanlage mit einem System zur Wärmerückgewinnung und digitale Preisetiketten zum Einsatz. Auf einer Verkaufsfläche von rund 850 Quadratmetern bietet der Markt nach dem Umbau über 10.000 Produkte, darunter 1000 neue. Ob Obst und Gemüse, Milchprodukte, Wurst in Selbstbedienung, Feinkost oder Convenience – Edeka-Harbring setzt auch weiterhin einen Schwerpunkt auf Frische und bietet seinen Kunden ab Mitte Mai ein deutlich vergrößertes Sortiment an, heißt es in einer Mitteilung. Neu ist dann auch die 15 Meter lange Bedientheke mit frischem Fleisch und Wurst.