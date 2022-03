Einsatz für Geflüchtete in Wermelskirchen : Ukraine-Postkarten für den guten Zweck

"Gib Frieden eine Chance": Künstlerin Sabine Rudersdorf hat eine Postkarte gestaltet, der Erlös des Verkaufs kommt Geflüchteten zugute. Foto: Sabine Rudersdorf

Wermelskirchen Die Grafikerin Sabine Rudersdorf will mit ihren Postkarten ein Zeichen setzen für die Solidarität mit den Menschen aus dem Kriegsgebiet. Die Karten sind gegen eine Spende im Einzelhandel erhältlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

An ihrem Schreibtisch in Tente entstehen fast jeden Tag bunte Aquarelle, fröhliche kleine Monster, heitere Grußkarten. Sabine Rudersdorf schafft Kunst. Längst haben ihre Motive und Bilder Kreise gezogen. Ihre kleinen grünen Monster sind zur Marke geworden. Jetzt stellt Sabine Rudersdorf ihr Können in den Dienst der Geflüchteten aus der Ukraine. Sie hat eine Postkarte drucken lassen – samt ihres freundlichen grünen Monsters und den Farben der Ukraine. „Give peace a chance. Gib Frieden eine Chance“: Die Botschaft der Karte ist eindeutig.

„Wie alle anderen auch fühle ich mich in diesen Tagen hilflos“, erzählt Sabine Rudersdorf mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und das Leid der Menschen. „Als Einzelne kann man so wenig machen.“ Aber sie könne eben zeichnen. Und deswegen habe sie überlegt, wie sie mit diesem Talent den Geflüchteten helfen könne. Sie malte los, wie so oft, brachte ihr Motiv auf die Postkarte und kam dann ins Gespräch mit Einzelhändlern.

Seit Donnerstag liegen die Postkarten nun im Weltladen, im Krämerladen, in der Buchhandlung van Wahden, in der Bergischen Apotheke und in Hadis Postshop in Tente. Die Karte kostet zwei Euro – das Geld landet direkt in einem Spendenglas für die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ zur Unterstützung der Menschen, die aus der Ukraine nach Wermelskirchen kommen und Schutz suchen. „Wer mehr geben will, gibt mehr“, sagt Sabine Rudersdorf.