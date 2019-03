Überweisungsfehler sorgt für Irritationen in Wermelskirchen: Überschuss beim Kunstverein besteht nur „auf dem Papier“

Wermelskirchen (sng) Zu früh gefreut: Als Ende vergangenen Jahres unerwartet 1200 Euro auf dem Konto des Kunstvereins auftauchten, folgte nach einem anfänglichen frohen Staunen schnell die Erkenntnis, dass es sich dabei um einen Fehler handelt.

So ergeben sich im Kassenbericht des Kunstvereins für das vergangene Jahr rund 3790 Euro an Ausgaben (Geisler: „Etwa genau wie 2017“) und 5500 Euro an Einnahmen. Das Guthaben betrug Anfang 2018 rund 4500 Euro, Ende 2018 rund 6300 Euro. „Dieser Überschuss besteht nur auf dem Papier“, kommentierte Roswitha Geisler. Realistischerweise müsse er um 1000 Euro reduziert werden. Auf der Einnahmenseite stellen die Beiträge der 105 Kunstvereinsmitglieder mit 3450 Euro den größten Posten dar. „Die Kosten für den Betrieb unserer Galerie ‚Markt 9‘ sind der gravierendste Punkt auf der Ausgabenseite“, erläuterte die Kassiererin.

Die erstmals dank der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) im Haus Eifgen in 2018 möglich gewordenen Workshops von Kunstvereinsmitgliedern für Jedermann seien äußerst erfolgreich gewesen. „Wir wollen das nicht inflationär machen“, ergänzte Geschäftsführer Michael Dangel, kündigte jedoch an: „In 2019 wird es wieder zwei Workshops geben – zum Thema Porträt und zur Wachsmalerei.“ Außerdem wolle sich der Kunstverein erneut an der „Nacht der Kultur“ in Remscheid beteiligen.