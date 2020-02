„Generalprobe“ in Dabringhausen : Jecke Überraschungsparty für Bauer Marcus

„Generalprobe“ in Dabringhausen

Arnzhäuschen In Arnzhäuschen glückt 150 Dawerkuser Narren die „Generalprobe“ des Rosenmontagzuges in kleiner Version.

Es war beinahe wie die „Generalprobe“ des Rosenmontagzuges in kleinerer Form: 150 Dawerkusen Narren, bestehend aus den Grunewaldern nebst Tanzgarden und Musikcorps, der Altstadtgarde, Rut-Wiess Dabringhausen sowie den Jecken Wievern, zogen mit „Alaaf“, jede Menge Hebefiguren von den Tanzmariechen und -offizieren und reichlich „Tamm-Tamm“ von der L101 durch Arnzhäuschen. Ihr Ziel: Das Wohnhaus vom amtierenden Bauern im Dreigestirn Marcus Stahlhacke. Der saß indes nichtsahnend auf der Couch, hatte sich in sein Ornat gekleidet und dachte eigentlich, dass er zu einem karnevalistischen Auftritt abgeholt würde. Stattdessen hatte die Dawerkuser Narrenschar aber eine Überraschungsparty zu seinem 41. Geburtstag vorbereitet.

Der närrische Lindwurm durch Arnzhäuschen sammelte den Bauern ein und zog mit ihm einige Meter weiter auf das Gelände seines Elternhauses, wo auf dem Hof und im „Hühnerstall“ ausgiebig gefeiert wurde. Marcus Stahlhackes Ehefrau Wiebke hatte sich an den Vorbereitungen, die die Grunewalder federführend übernommen hatten, beteiligt. Mit Freudentränen in den Augen sagte Bauer Marcus: „Die Überraschung ist gelungen – ich hatte im Vorfeld nicht einmal den Ansatz einer Ahnung, alle haben dicht gehalten. So eine Feier vergisst man sein Leben lang nicht.“